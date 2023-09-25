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فن

اصالة نصري تثير قلق الجماهير بعد حذف صورها على "انستغرام"

2023-09-25 | 09:51
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اصالة نصري تثير قلق الجماهير بعد حذف صورها على &quot;انستغرام&quot;
اصالة نصري تثير قلق الجماهير بعد حذف صورها على "انستغرام"


اثارت الفنانة السورية اصالة نصري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حذفها صورها القديمة على انستغرام ترويجا لالبومها الجديد "لحقت نفسي".



وكشفت الفنانة السورية أن الألبوم سيحمل مشاعر وقصص تعبر عنها وعن غيرها، قائلة  "بقدّملكم لكم كلّ الاوقات الحلوه المليانه محبّه وصحبه وعمل دؤوب لإنجاز مشاهد منّ مواقف من مشاعر ..أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم .. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيّام طويله بأماكن كتيره لنرسم كلّ صوره وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب مايمكن".
كما اعربت الفنانة السورية عن سعادتها بالالبوم الجديد ووجهت رسالة شكر لشقيقها أنس وفريقه لدعمها ومساندتها في الألبوم، بالإضافة إلى شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات التي وصفتها بـ"ببيتها الحنون"، بالاضافة  الى مدير أعمالها طوني سمعان.
 
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اصالة نصري تثير قلق الجماهير بعد حذف صورها على "انستغرام"

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