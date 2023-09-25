اصالة نصري تثير قلق الجماهير بعد حذف صورها على "انستغرام"

وكشفت الفنانة السورية أن الألبوم سيحمل مشاعر وقصص تعبر عنها وعن غيرها، قائلة "بقدّملكم لكم كلّ الاوقات الحلوه المليانه محبّه وصحبه وعمل دؤوب لإنجاز مشاهد منّ مواقف من مشاعر ..أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم .. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيّام طويله بأماكن كتيره لنرسم كلّ صوره وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب مايمكن".كما اعربت الفنانة السورية عن سعادتها بالالبوم الجديد ووجهت رسالة شكر لشقيقها أنس وفريقه لدعمها ومساندتها في الألبوم، بالإضافة إلى شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات التي وصفتها بـ"ببيتها الحنون"، بالاضافة الى مدير أعمالها طوني سمعان.