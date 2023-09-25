فنان مصري يطـ ـعن زميلته في كواليس فيلم "عادل مش عادل"

View this post on Instagram
A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial)
A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial)
ما زال اسم الفنان اللبناني الوليد الحلاني يتصدر حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد انتشار معلومات عن ارتباطه بالمذيعة اللبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان مايا ابو الحسن.
اثارت الفنانة السورية اصالة نصري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حذفها صورها القديمة على انستغرام ترويجا لالبومها الجديد "لحقت نفسي".
عايد الفنان المصري محمد رمضان ابنته الكبرى حنين بمناسبة عيد ميلادها على طريقته الخاصة.