فنان مصري يطـ ـعن زميلته في كواليس فيلم "عادل مش عادل"

اذ نشر الفنان المصري عبر "إنستغرام" فيديو طريفًا يجمعه بمواطنته بزميلته بدرية طلبة وظهرا وهما يشربان القهوة، وبعدها طلب منها أن تبارزه، قائلًا: "تبارزيني يا بدرية"، لتوافق على الفور.

ومن ثم بدأ الممثلان المبارزة بمراوح صغيرة لتحسم النتيجة لصالح الفيشاوي الذي باغتها وطعنها، لتقول بدرية: معدتي اتملت هوا.وعلق الفيشاوي على الفيديو قائلا: أنا نفخت بدرية بالتصوير.