زوجة أشرف مصيلحي تكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة.. ما قالته مؤثر

وفي التفاصيل، قالت منال إنها لاحظت علامات المرض على زوجها خلال الأيام الأخيرة من تصوير مسلسل "جمال الحريم"، إذ لم يستطع حفظ النص حينها، لتفعل ذلك وتعلمه، وتعتقد أنه أصيب بـ "الجلطة" بحسب تعبيرها.وتابعت منال الصيفي خلال لقاء لها مع برنامج "كلمة أخيرة"، أنها طلبت من زوجها مراجعة الطبيب المختص، ليتواصل معها الأخير بعد إجراء التحاليل والأشعة، ويخبرها بأن مصيلحي مصاب بالورم أو النزيف أو الجلطة.ولفتت منال إلى أن الطبيب أخبرها بضرورة إجراء عملية جراحية لمصيلحي، بسبب وجود "كيس ماء" في المخ، لافتة إلى أنها عمدت على عدم إخباره بطبيعة مرضه.