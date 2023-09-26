ظهور نادر لـ والد وائل كفوري أثناء حفله في بيروت والجمهور: نسخة عنو

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A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
أعلنت المخرجة المصرية منال الصيفي، تفاصيل مرض زوجها الراحل أشرف مصيلحي، والحالة الصحية التي كان يمر بها، إضافة إلى اللحظات الأخيرة في حياته.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر انهاء حياة البلوجر العراقي المعروف باسم “نور بي ام”، والذي اثار غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل.
ما زال اسم الفنان اللبناني الوليد الحلاني يتصدر حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد انتشار معلومات عن ارتباطه بالمذيعة اللبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان مايا ابو الحسن.