ظهور نادر لـ والد وائل كفوري أثناء حفله في بيروت والجمهور: نسخة عنو

وانهالت تعليقات الجمهور بشكل ملفت على المقطع، و أكدوا أن والد وائل نسخة عنه وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " نسخة عنو"، بيشبهو كتييير"، والبعض الآخر قال: " يطول بعمرو ويعطيه الصحة"، " ربنا يطول بعمرو عمو اميل".وفي هذا الإطار، نشرت طليقة وائل، انجيلا بشارة صورا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام ظهرت فيها ابنتهما "ميشيل" في الحفل. وعلقت عليها بالقول: "انتي ست الكل اميرتنا الجميلة. نحبك".