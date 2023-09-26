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فن

اندريه سكاف يتعرض لوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية .. اليكم ما حصل معه

2023-09-26 | 06:27
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اندريه سكاف يتعرض لوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية .. اليكم ما حصل معه
اندريه سكاف يتعرض لوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية .. اليكم ما حصل معه

تعرض الممثل السوري اندريه سكاف لوعكة صحية مفاجئة دخل على اثرها الى المستشفى لاجراء عملية جراحية.

وفي هذا السياق، قال اندريه سكاف، لموقع فوشيا ان وضعه الصحي بات افضل، مطمئنا جمهوره ومؤكدا ان لا شيئ يدعو للقلق.

وقال سكاف انه تماثل للشفاء بعد إجراء عملية جراحية بسيطة، وغادر المستشفى يوم الاثنين الماضي مشيرا إلى أن حالته تحسنت بشكل ملحوظ، وأنه حالياً يتواجد في منزله بالعاصمة دمشق، حيث يخضع لفترة نقاهة برفقة زوجته الفنانة سوسن أبو عفار وابنته سوناتا.

كما اكد اندريه سكاف انه سيعود إلى العمل قريبًا، مشيرا الى أنه لا يزال يشعر ببعض الآلام نتيجة للعملية الجراحية، ولكنها ليست شديدة، ويسعى جاهدًا للتغلب عليها بالصبر والابتسامة، ويمضي وقتًا ممتعًا مع عائلته التي تدعمه.

كما عبر اندريه عن امتنانه لله على رعايته ولجمهوره الذي أبدى اهتمامه واستفسر عن حالته.

اندريه سكاف يتعرض لوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية .. اليكم ما حصل معه

فن و منوعات

فن

اندريه سكاف

سوناتا سكاف

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