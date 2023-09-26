بعد غياب ياسمين عز عن حضور جلسة "الإعلام والترند".. نيشان يسخر منها

وفي التفاصيل، غابت ياسمين عز عن الجلسة عنوانها "الإعلام والترند" التي كانت كانت مقررة اليوم، وأحدثت ياسمين جدلا كبيرا على تويتر حصل حتى قبل حضورها للجلسة، وانقسمت الآراء بين مؤيد و معارض لكلمة "الإعلامية" بعد قيام نيشان بالترويج عبر حسابه على إكس للجلسة الذي كان من المفترض أن يحاور فيها ياسمين، حيث كان قد كتب: "هل لديك سؤال تطرحه على الإعلاميّة ياسمين عز في لقاءٍ ضمن #منتدى_الاعلام_العربي في دبي غدًا؟ سأختار بعضًا من أسئلتكم..شكرًا"".

وبعد أن شعر نيشان أن ياسمين لم تحضر قال "عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم ولازم أعطي رأيي عن ياسمين "أكيد عم تحضرّ صوتها الشتوي".