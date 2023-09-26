ماريتا الحلاني تستمتع بوقتها مع والدها عاصي الحلاني في باريس

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني مجموعة من الصور على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام اثناء قضاء اجازتهما في باريس.

وانتشرت صورة لماريتا برفقة والدها الفنان اللبناني عاصي الحلاني وهو يلتقط سيلفي معها في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت ماريتا الحلاني قد احتفلت بزفافها من كميل أبي خليل في السابع من شهر حزيران الماضي، في قرية الحلانية مسقط رأسها في لبنان، وحضره عدد كبير من النجوم والمقربين.

وتصدر حفل الزفاف التريند على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الأحداث المؤثرة التي حصلت خلاله، خاصة تأثر والدها عاصي الحلاني وانهياره بالبكاء عند تسليمها لزوجها، بالإضافة إلى ذلك حرص على إهدائها أغنية خاصة بزفافها حملت اسم "عرس قلبي".