الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها على طريقتها المميزة

وفي التفاصيل، شاركت الملكة رانيا متابعيها على حسابها عبر "إنستغرام" صورة تجمعها بابنتيها، ظهرت فيها وهي تعانقهما من كلا الجانبين بكل حب، وكتبت: "يا قلب ماما، كل عام وانتو بخير وكل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى".الجدير بالذكر، أن الصورة التقطت من حفل حناء الأميرة رجوة، حيث تألقن ثلاثتهن بإطلالات تميَّزت بالفخامة والرقي.