الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها على طريقتها المميزة

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تمت مشاركة منشور بواسطة Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
تمت مشاركة منشور بواسطة Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
احتفل الفنان السوري عباس النوري الذي جسد شخصية "ابو عصام" بمرور ١٧ سنة على عرض أول حلقة من الجزء الأول من مسلسل “باب الحارة”.
تحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن سر ظهورها المتكرر داخل طائرة خاصة ونشرها لصور بإطلالات باهظة على منصات التواصل الاجتماعي.
أثار الفنان المصري شريف منير مساء أمس الاثنين حالة من الجدل، بعدما أعلن عن انفصاله عن زوجته لورا عماد، قبل أن يعود ويتراجع عن ذلك الإعلان.