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فن

عباس النوري يحتفل بمرور 17 عاما على انطلاق "باب الحارة"

2023-09-26 | 10:49
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عباس النوري يحتفل بمرور 17 عاما على انطلاق &quot;باب الحارة&quot;
عباس النوري يحتفل بمرور 17 عاما على انطلاق "باب الحارة"



احتفل الفنان السوري عباس النوري الذي جسد شخصية "ابو عصام" بمرور ١٧ سنة على عرض أول حلقة من الجزء الأول من مسلسل “باب الحارة”.

اذ نشر النوري صورة لمجموعة من المشاهدين وهم يتابعون المسلسل وكتب قائلا: “يصادف اليوم مرور ١٧ عاماً على عرض أول حلقة من مسلسل باب الحارة. بث الحلقة الأولى لأول مرة في رمضان ٢٣ -٩-٢٠٠٦. باب الحارة له ذكرى خاصة في كل بيت عربي. الصورة من إحدى مقاهي مدينة غزة في فلسطين رمضان ٢٠٠٧ خلال عرض مسلسل باب الحارة الجزء الثاني على قناة mbc. كل حبي أعز ما أملك”.
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عباس النوري

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