عباس النوري يحتفل بمرور 17 عاما على انطلاق "باب الحارة"





احتفل الفنان السوري عباس النوري الذي جسد شخصية "ابو عصام" بمرور ١٧ سنة على عرض أول حلقة من الجزء الأول من مسلسل “باب الحارة”.