ابنتا الراحل محمد قنوع تستذكرانه بصور مؤثرة في عيد ميلاده

وفي التفاصيل، نشرت ماسة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام" صورة قديمة لوالدها وهو يحتفل بعيد ميلاد سابق له، وكتبت: "اليوم كنت حتصير 50، الله يرحمك يا بابا أضعاف ما الناس ترحمت عليه، ويجمعني فيك بالجنة ان شاء الله".

وأعربت عن اشتياقها العميق له، مبينة أنها كانت تنتظر يوم ميلاده للاحتفال به، وتعتبره الأهم بالنسبة لها، مضيفة: "أحلى يوم بالدنية اليوم لي انت خلقت فيه، نيالي فيك ونيالي اني قطعة منك".

بدورها، وجهت ابنته الأخرى مايا قنوع رسالة لوالدها الراحل محمد قنوع، حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام": "كل عام وانت في الفردوس الأعلى من الجنة، بحبك أكتر وحدة، ورح ضل بحبك أكتر وحدة، ولا يوم رح أنساك".

يذكر، أن الفنان محمد قنوع توفي في الـ22 من نيسان الماضي، عن عمر 49 عاما، إثر احتشاء في عضلة القلب "جلطة".