أول تعليق من لورا عماد بعد طلاقها من شريف منير

وفي التفاصيل، قالت لورا إنها فوجئت بطلاقها رسميا من زوجها، مشيرة إلى أنها تبلّغت بهذا القرار بعد ذلك، معلقة: "ربنا يسهل لكل واحد، مكنتش أعرف، وأكيد أنا مش مجنونة عشان أنزل فيديو على انستغرام في يوم طلاقي".وأوضحت أن علاقتها ببناتها مميزة، ويعشن معها في المنزل، مشيرة إلى أنهن فوجئن أيضًا بقرار والدهن الرسمي بالطلاق، مضيفة: "هو تقريبًا كان قايل لنفسه". وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".كما ذكرت صحف محلية أن هذا الطلاق هو الثالث والأخير بين الفنان شريف منير ولورا عماد، والذي جاء بناء على طلب الأول، بينما الطلاقان السابقان كانا بطلب من لورا.