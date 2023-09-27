الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

نتيجة التحقيقات الأولية في حفل زفاف الحمدانية في العراق

2023-09-27 | 07:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نتيجة التحقيقات الأولية في حفل زفاف الحمدانية في العراق

تحول حفل زفاف في بلدة الحمدانية في العراق الى كارثة، بعد اندلاع حريق كبير في القاعة التي يُقام فيها الزفاف، ما ادى الى وفاة العروسين وعشرات الاشخاص، فيما اصيب المئات.

وبحسب ما كشفت التحقيقات الأولية، فإن أسباب الحريق في القاعة تعود الى الألعاب النارية، حيث قال المتحدث بإسم وزارة الداخلية العراقية، إن الألعاب النارية وانعدام إجراءات السلامة هي التي سببت حريق الحمدانية، ما أدّى إلى اشتعال النيران ومن ثم اتساع دائرة الحريق، فانهيار أجزاء من القاعة، مشيرا إلى أن إقفال مخارج الطوارئ في قاعة الأفراح تسبب في ارتفاع عدد الضحايا.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق ما حصل وحجم الكارثة، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مروع يظهر تساقط ألسنة اللهب على رأس العروسين خلال رقصهما ما ادى الى اصابة المدعوين.
مقالات ذات صلة
نتيجة التحقيقات الأولية في حفل زفاف الحمدانية في العراق

فن و منوعات

فن

العراق

حفل زفاف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إليكم ضيوف ريتا حرب في حلقة الليلة من "اعترافات مع ريتا"
ديمة قندلفت تشارك جورج وسوف في أحدث أعماله

اقرأ ايضا في فن

ياسمين صبري عن تقنية الذكاء الاصطناعي: أتقبّل نسخة عني
09:41

ياسمين صبري عن تقنية الذكاء الاصطناعي: أتقبّل نسخة عني

حلت الممثلة المصرية ياسمين صبري، ضيفة على جلسة حوارية عنوانها "مستقبل الإعلام مع الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، الذي أُقيم أمس في دبي.

09:41

ياسمين صبري عن تقنية الذكاء الاصطناعي: أتقبّل نسخة عني

حلت الممثلة المصرية ياسمين صبري، ضيفة على جلسة حوارية عنوانها "مستقبل الإعلام مع الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، الذي أُقيم أمس في دبي.

شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي مجددا.. هذا ما تم كشفه
09:35

شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي مجددا.. هذا ما تم كشفه

تواجه نجمة البوب الكولومبية شاكيرا، مرة ثانية تهمة بالتهرب الضريبي، من قبل الحكومة الاسبانية.

09:35

شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي مجددا.. هذا ما تم كشفه

تواجه نجمة البوب الكولومبية شاكيرا، مرة ثانية تهمة بالتهرب الضريبي، من قبل الحكومة الاسبانية.

أصالة تكشف عن تعاونها الجديد مع نجم تركي شهير
09:30

أصالة تكشف عن تعاونها الجديد مع نجم تركي شهير

شوَّقت الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للجزء الأول من ألبومها المصري الجديد "لحقت نفسي"، المقرر طرحه مساء اليوم الأربعاء.

09:30

أصالة تكشف عن تعاونها الجديد مع نجم تركي شهير

شوَّقت الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للجزء الأول من ألبومها المصري الجديد "لحقت نفسي"، المقرر طرحه مساء اليوم الأربعاء.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023