نتيجة التحقيقات الأولية في حفل زفاف الحمدانية في العراق

تحول حفل زفاف في بلدة الحمدانية في العراق الى كارثة، بعد اندلاع حريق كبير في القاعة التي يُقام فيها الزفاف، ما ادى الى وفاة العروسين وعشرات الاشخاص، فيما اصيب المئات.



وبحسب ما كشفت التحقيقات الأولية، فإن أسباب الحريق في القاعة تعود الى الألعاب النارية، حيث قال المتحدث بإسم وزارة الداخلية العراقية، إن الألعاب النارية وانعدام إجراءات السلامة هي التي سببت حريق الحمدانية، ما أدّى إلى اشتعال النيران ومن ثم اتساع دائرة الحريق، فانهيار أجزاء من القاعة، مشيرا إلى أن إقفال مخارج الطوارئ في قاعة الأفراح تسبب في ارتفاع عدد الضحايا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق ما حصل وحجم الكارثة، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مروع يظهر تساقط ألسنة اللهب على رأس العروسين خلال رقصهما ما ادى الى اصابة المدعوين.