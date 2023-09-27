أصالة تكشف عن تعاونها الجديد مع نجم تركي شهير

شوَّقت الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للجزء الأول من ألبومها المصري الجديد "لحقت نفسي"، المقرر طرحه مساء اليوم الأربعاء.

