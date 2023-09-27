شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي مجددا.. هذا ما تم كشفه

وبحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي"، فقد قال ممثلو الادعاء، إن المغنية احتالت على الدولة وتهربت من دفع ضريبة تقدر بـ 7.1 مليون دولار العام 2018، كما زعموا أنها لم تعلن عن أرباحها الحقيقية التي حصلت عليها من دفعة مسبقة لجولتها العالمية في إلدورادو، والتي تصل إلى 12.5 مليون دولار.وتؤكد الاتهامات الجديدة، أن شاكيرا كانت تعيش في برشلونة مع حبيبها السابق نجم كرة القدم جيرارد بيكيه في ذلك العام، وبالتالي طُلب منها دفع ضريبة على جميع إيراداتها الدولية هناك، كما اتهموها بتحويل أموالها إلى شركات مقرها بلدان تفرض ضرائب منخفضة، تجنبًا لدفع الضريبة المستحقة للدولة.