ياسمين صبري عن تقنية الذكاء الاصطناعي: أتقبّل نسخة عني

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A post shared by Aplusdigital (@digitalaplus)
A post shared by Aplusdigital (@digitalaplus)
انتهت الحلقة 65 من مسلسل كريستال بكارثة لم تكن في الحسبان، اذ احترق المنزل الذي تسكن فيه عائلة "فاي" والتي تلعب دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، بعد أن اقدمت الممثلة اللبنانية رولا حمادة بفتح الغاز في المنزل خلال وجود العائلة في المحكمة، بهدف الانتقام منهم.
ظهرت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان أمس في لايف مباشر على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجيب على أسئلة متابعيها حول برنامج جويل بلا فلتر. وكانت أكثر الأسئلة حول علاقتها بزوجها كمال، والأقاويل المنتشرة حول خيانته لها وانفصالهما، وحول خضوعهما لجلسات الاستشارة الزوجية.
تواجه نجمة البوب الكولومبية شاكيرا، مرة ثانية تهمة بالتهرب الضريبي، من قبل الحكومة الاسبانية.