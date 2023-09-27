الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

ستيفاني عطالله تنهار بعد احتراق منزلها بالكامل في كريستال

2023-09-27 | 10:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ستيفاني عطالله تنهار بعد احتراق منزلها بالكامل في كريستال
ستيفاني عطالله تنهار بعد احتراق منزلها بالكامل في كريستال

انتهت الحلقة 65 من مسلسل كريستال بكارثة لم تكن في الحسبان، اذ احترق المنزل الذي تسكن فيه عائلة "فاي" والتي تلعب دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، بعد أن اقدمت الممثلة اللبنانية رولا حمادة بفتح الغاز في المنزل خلال وجود العائلة في المحكمة، بهدف الانتقام منهم.

وفي التفاصيل، وبهدف حماية ابنتها عليا اي باميلا الكيك، عمدت رولا حمادة والتي تلعب دور "رحاب" في المسلسل، الى الدخول خلسة الى منزل عائلة فاي وهو منزل الناطور في قصر عليا كرم، وفتح ازرار الغاز في المطبخ متعمدة احراقه بمجرد ان تعود العائلة الى منزلها وتشعل الانوار، وهو ما حصل بالفعل، لتلتهم النيران المنزل كاملا من دون معرفة مصير فاي وشقيقاتها وصهرها الذين تواجدوا داخل المنزل.
هذا المشهد لقي تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حزنهم لما حصل مع عائلة فاي، مبديين تشوقهم لمعرفة ما ستخبئه الحلقات المقبلة من احداث.
مقالات ذات صلة
ستيفاني عطالله تنهار بعد احتراق منزلها بالكامل في كريستال

فن و منوعات

فن

ستيفاني عطالله

كريستال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابنتا الراحل محمد قنوع تستذكرانه بصور مؤثرة في عيد ميلاده
عباس النوري يحتفل بمرور 17 عاما على انطلاق "باب الحارة"

اقرأ ايضا في فن

جويل ماردينيان تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها
10:04

جويل ماردينيان تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها

ظهرت خبيرة التجميل اللبنانية​ جويل مردينيان أمس في لايف مباشر على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجيب على أسئلة متابعيها حول برنامج جويل بلا فلتر. وكانت أكثر الأسئلة حول علاقتها بزوجها كمال، والأقاويل المنتشرة حول خيانته لها وانفصالهما، وحول خضوعهما لجلسات الاستشارة الزوجية.

10:04

جويل ماردينيان تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها

ظهرت خبيرة التجميل اللبنانية​ جويل مردينيان أمس في لايف مباشر على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجيب على أسئلة متابعيها حول برنامج جويل بلا فلتر. وكانت أكثر الأسئلة حول علاقتها بزوجها كمال، والأقاويل المنتشرة حول خيانته لها وانفصالهما، وحول خضوعهما لجلسات الاستشارة الزوجية.

ياسمين صبري عن تقنية الذكاء الاصطناعي: أتقبّل نسخة عني
09:41

ياسمين صبري عن تقنية الذكاء الاصطناعي: أتقبّل نسخة عني

حلت الممثلة المصرية ياسمين صبري، ضيفة على جلسة حوارية عنوانها "مستقبل الإعلام مع الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، الذي أُقيم أمس في دبي.

09:41

ياسمين صبري عن تقنية الذكاء الاصطناعي: أتقبّل نسخة عني

حلت الممثلة المصرية ياسمين صبري، ضيفة على جلسة حوارية عنوانها "مستقبل الإعلام مع الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، الذي أُقيم أمس في دبي.

شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي مجددا.. هذا ما تم كشفه
09:35

شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي مجددا.. هذا ما تم كشفه

تواجه نجمة البوب الكولومبية شاكيرا، مرة ثانية تهمة بالتهرب الضريبي، من قبل الحكومة الاسبانية.

09:35

شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي مجددا.. هذا ما تم كشفه

تواجه نجمة البوب الكولومبية شاكيرا، مرة ثانية تهمة بالتهرب الضريبي، من قبل الحكومة الاسبانية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023