ستيفاني عطالله تنهار بعد احتراق منزلها بالكامل في كريستال

انتهت الحلقة 65 من مسلسل كريستال بكارثة لم تكن في الحسبان، اذ احترق المنزل الذي تسكن فيه عائلة "فاي" والتي تلعب دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، بعد أن اقدمت الممثلة اللبنانية رولا حمادة بفتح الغاز في المنزل خلال وجود العائلة في المحكمة، بهدف الانتقام منهم.



وفي التفاصيل، وبهدف حماية ابنتها عليا اي باميلا الكيك، عمدت رولا حمادة والتي تلعب دور "رحاب" في المسلسل، الى الدخول خلسة الى منزل عائلة فاي وهو منزل الناطور في قصر عليا كرم، وفتح ازرار الغاز في المطبخ متعمدة احراقه بمجرد ان تعود العائلة الى منزلها وتشعل الانوار، وهو ما حصل بالفعل، لتلتهم النيران المنزل كاملا من دون معرفة مصير فاي وشقيقاتها وصهرها الذين تواجدوا داخل المنزل.

هذا المشهد لقي تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حزنهم لما حصل مع عائلة فاي، مبديين تشوقهم لمعرفة ما ستخبئه الحلقات المقبلة من احداث.

