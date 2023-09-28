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فن

ستيفاني عطالله تحصد جائزة دولية وتعلق بتأثر: ممتنة للغاية

2023-09-28 | 04:18
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ستيفاني عطالله تحصد جائزة دولية وتعلق بتأثر: ممتنة للغاية
ستيفاني عطالله تحصد جائزة دولية وتعلق بتأثر: ممتنة للغاية

حصدت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، جائزة أفضل ممثلة آسيوية عن أدائها في الفيلم القبرصي "إيمان"، وذلك في حفل "سبتيموس" الدولي لتوزيع الجوائز على الأعمال الدولية.

ونشرت ستيفاني على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق لحظة الإعلان عن اسمها وصعودها إلى المسرح لتسلم الجائزة، وكذلك لقطات لها على السجادة الحمراء، حيث ظهرت فيها وهي تحمل "التروفي" سعيدة بالإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها، وكان آخرها نجاحها في مسلسل "كريستال" الذي يُعرض حاليا على شاشة الـMBC.
وقد أرفقت ستيفاني الصور بتعليق عبرت من خلالها عن سعادتها بهذا النجاح، اذ كتبت باللغة الانكليزية بما معناه: "ممتنة للغاية، علامة فارقة في مسيرتي.. الفائزة بجائزة "أفضل ممثلة آسيوية" عن أدائي في فيلم إيمان في حفل توزيع جوائز septimiusa في أمستردام".
من جهته، حرص خطيب ستيفاني، الفنان اللبناني "زاف"، على التعبير عن فخره بحبيبته التي حققت في الأونة الأخيرة بصمة مميزة على الساحة الفنية، ووصفها بالملكة.

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