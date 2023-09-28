نادين الراسي تستذكر جورج الراسي خلال تصوير مسلسلها الجديد: التحدي كبير والوجع أكبر

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
تُوفيت الفنانة اللبنانية نجاح محي الدين سلام التي اشتهرت بآداء "ميّل يا غزيّل" و"برهوم حاكيني" وغيرها من الاغاني.
ينطلق مهرجان "ليلة عمر" الغنائي في نسخته الأولى بدولة الكويت، على مدار شهرَي تشرين الأول وتشرين الثاني.
لا تزال الكارثة التي حلت خلال حفل الزفاف الذي اقيم في بلدة الحمدانية في العراق، تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى اهتماما واسعا من الرأي العام العراقي والعربي بشكل عام، وذلك بعد ان اسفر الحريق الذي اندلع في قاعة الافراح الى وفاة عدد كبير من الاشخاص واصابة المئات اصابات تراوحت بين الطفيفة والخطرة.