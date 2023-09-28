نيللي كريم تحسم حقيقة انفصالها عن زوجها هشام عاشور

وفي حديث لـ"فوشيا"، اشارت نيللي إلى أنها تتأنى دوما في اختيارها للأدوار التي تجسدها، كما تبحث عن القصص الجميلة والملفتة، مضيفة: "هذا ما جذبني للمشاركة في "فوي فوي فوي" الذي يسلط الضوء على الهجرة غير الشرعية كمحاولة للحد منها، وتوجيه رسالة إلى الأشخاص الذين يفكرون بها"، كما علقت: "الهجرة غير الشرعية مش حلم زي ما أنتم فاكرين".من جهة أخرى، أكدت نيللي كريم ان علاقة وطيدة تربطها بزوجها هشام عاشور، حيث علقت بالقول: "فليطمئن الجميع، العلاقة جيدة ولكن أنا من الأشخاص الذين يبعدون حياتهم الخاصة عن وسائل التواصل الاجتماعي"، كاشفة بالمقابل أنها تشعر بالخوف على ابنتيها، وهذا ما يدفعها يوميا عندما تخرج من منزلها، لأن تردد "يا رب استر، وإن شاء الله خير".