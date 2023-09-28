ياسمين عز تقاضي نيشان بعدما سخر منها في منتدى الاعلام العربي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اعلان الإعلامية المصرية ياسمين عز، مقاضاة الإعلامي اللبناني نيشان، بعد أن هاجمها لتأخرها عن حضور منتدى الإعلام العربي، حيث كان من المفترض أن تشاركه تقديم الحفل على المسرح في دبي.

وفي التفاصيل، قالت ياسمين في رسالة نشرتها عبر إنستغرام: "انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر الإعلامي الكبير، وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في إمارة دبي، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى، وبناءً عليه لن أقوم بالرد على هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة، وأساء إلى شخصي في غيبتي، وبطريقة علنية، وبشكل مرفوض أخلاقًا وقانونًا".