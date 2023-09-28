عروسا الحمدانية لا يزالان على قيد الحياة.. اول ظهور لهما يدمي القلوب

يلي ما بيبكي على هيك مشهد المفروض يراجع انساتينه ..

القدر كان الو رأي آخر .. 💔💔#العراق #الحمدانية #صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/xF3NR3oZ6B — Mira zgheib (@MirozoughebMira) September 28, 2023

وبعكس ما تم تداوله في الاونة الاخيرة عن وفاة العروسين في الحريق، افادت وسائل اعلام عراقية ان العروسين لا يزالان على قيد الحياة، حيث ظهرا في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما منهارين لحظة دفن عدد من ضحايا حفل الزفاف.وفي التفاصيل، ظهر العريس في مقطع الفيديو منهارا ويبكي، وأمامه أفراد أسرته الذين لقوا حتفهم خلال حفل زفافه، أما العروس فقد ظهرت في الثواني الأخيرة من مقطع الفيديو وهي تضع رأسها على أحد التوابيت وكانت تجهش بالبكاء.