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فن

عروسا الحمدانية لا يزالان على قيد الحياة.. اول ظهور لهما يدمي القلوب

2023-09-28 | 04:52
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عروسا الحمدانية لا يزالان على قيد الحياة.. اول ظهور لهما يدمي القلوب
عروسا الحمدانية لا يزالان على قيد الحياة.. اول ظهور لهما يدمي القلوب

لا تزال الكارثة التي حلت خلال حفل الزفاف الذي اقيم في بلدة الحمدانية في العراق، تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى اهتماما واسعا من الرأي العام العراقي والعربي بشكل عام، وذلك بعد ان اسفر الحريق الذي اندلع في قاعة الافراح الى وفاة عدد كبير من الاشخاص واصابة المئات اصابات تراوحت بين الطفيفة والخطرة.

وبعكس ما تم تداوله في الاونة الاخيرة عن وفاة العروسين في الحريق، افادت وسائل اعلام عراقية ان العروسين لا يزالان على قيد الحياة، حيث ظهرا في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما منهارين  لحظة دفن عدد من ضحايا حفل الزفاف.
وفي التفاصيل، ظهر العريس في مقطع الفيديو منهارا ويبكي، وأمامه أفراد أسرته الذين لقوا حتفهم خلال حفل زفافه، أما العروس فقد ظهرت في الثواني الأخيرة من مقطع الفيديو وهي تضع رأسها على أحد التوابيت وكانت تجهش بالبكاء. 
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