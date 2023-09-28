الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

شاهدوا لحظة تعثر كاريس بشار اثناء تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

2023-09-28 | 07:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
شاهدوا لحظة تعثر كاريس بشار اثناء تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية
شاهدوا لحظة تعثر كاريس بشار اثناء تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

تصدر اسم الفنانة السورية كاريس بشار الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما حصل معها أثناء تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية.

وفي التفاصيل، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة كاريس بشار يوثق لحظة تعثرها على المسرح، أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل ستيليتو.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " الله يحميها"، " هي يلي بينقال عنها طرقوها عين"، والبعض الآخر قال: " وشو يعني الناس بتتعثر وبتوقع وهي ناس وين الغريب بالموضوع".
 
 
مقالات ذات صلة
شاهدوا لحظة تعثر كاريس بشار اثناء تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

فن و منوعات

فن

كاريس بشار

مهرجان الفضائيات العربية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة فنانة تركية شهيرة.. هل أنهت حياتها؟
وفاة صاحبة أغنية "ميّل يا غزيّل" نجاح سلام

اقرأ ايضا في فن

تايلور سويفت تدعم صوفي تيرنر وسط معركة حضانة ابنتيها
11:03

تايلور سويفت تدعم صوفي تيرنر وسط معركة حضانة ابنتيها

حصلت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر، على دعم صديقتها النجمة الأميركية تايلور سويفت، وسط معركة الحضانة الدائرة مع زوجها السابق جو جوناس.

11:03

تايلور سويفت تدعم صوفي تيرنر وسط معركة حضانة ابنتيها

حصلت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر، على دعم صديقتها النجمة الأميركية تايلور سويفت، وسط معركة الحضانة الدائرة مع زوجها السابق جو جوناس.

الموت يغيب نجم "هاري بوتر" مايكل غامبون
11:00

الموت يغيب نجم "هاري بوتر" مايكل غامبون

غيب الموت الممثل البريطاني الشهير مايكل غامبون، عن عمر ناهز 82 عاما، عقب تعرضه لنوبة التهاب رئوي، وفقا لعائلته.

11:00

الموت يغيب نجم "هاري بوتر" مايكل غامبون

غيب الموت الممثل البريطاني الشهير مايكل غامبون، عن عمر ناهز 82 عاما، عقب تعرضه لنوبة التهاب رئوي، وفقا لعائلته.

خلاف كيم وكورتني كارداشيان يتفاقم من جديد
08:47

خلاف كيم وكورتني كارداشيان يتفاقم من جديد

وصلت علاقة كورتني كارداشيان بعائلتها إلى نقطة الانهيار، ولا سيما شقيقتها "كيم"، وبدا ذلك واضحاً في أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج تلفزيون الواقع The Kardashians التي عُرضت خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصة "هولو".

08:47

خلاف كيم وكورتني كارداشيان يتفاقم من جديد

وصلت علاقة كورتني كارداشيان بعائلتها إلى نقطة الانهيار، ولا سيما شقيقتها "كيم"، وبدا ذلك واضحاً في أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج تلفزيون الواقع The Kardashians التي عُرضت خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصة "هولو".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023