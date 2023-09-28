شاهدوا لحظة تعثر كاريس بشار اثناء تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

تصدر اسم الفنانة السورية كاريس بشار الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما حصل معها أثناء تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية.

وفي التفاصيل، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة كاريس بشار يوثق لحظة تعثرها على المسرح، أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل ستيليتو.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " الله يحميها"، " هي يلي بينقال عنها طرقوها عين"، والبعض الآخر قال: " وشو يعني الناس بتتعثر وبتوقع وهي ناس وين الغريب بالموضوع".