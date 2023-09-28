شاهدوا لحظة تعثر كاريس بشار اثناء تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

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A post shared by قاضي المشاهير ⚖️ (@qadi.almashahir)
A post shared by قاضي المشاهير ⚖️ (@qadi.almashahir)
حصلت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر، على دعم صديقتها النجمة الأميركية تايلور سويفت، وسط معركة الحضانة الدائرة مع زوجها السابق جو جوناس.
غيب الموت الممثل البريطاني الشهير مايكل غامبون، عن عمر ناهز 82 عاما، عقب تعرضه لنوبة التهاب رئوي، وفقا لعائلته.
وصلت علاقة كورتني كارداشيان بعائلتها إلى نقطة الانهيار، ولا سيما شقيقتها "كيم"، وبدا ذلك واضحاً في أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج تلفزيون الواقع The Kardashians التي عُرضت خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصة "هولو".