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فن

تايلور سويفت تدعم صوفي تيرنر وسط معركة حضانة ابنتيها

2023-09-28 | 11:03
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تايلور سويفت تدعم صوفي تيرنر وسط معركة حضانة ابنتيها
تايلور سويفت تدعم صوفي تيرنر وسط معركة حضانة ابنتيها

حصلت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر، على دعم صديقتها النجمة الأميركية تايلور سويفت، وسط معركة الحضانة الدائرة مع زوجها السابق جو جوناس.

ويبدو أن تايلر سويفت تبذل كل طاقتها في صرف انتباه صديقتها عن التفكير في انفصالها المؤلم، من خلال قضاء الوقت معها، ومؤخرا إعارتها شقتها الفاخرة بوسط مدينة نيويورك لتبقى فيها مع طفلتيها.
وفي حين أن تايلور تمتلك العقار كاستثمار، إلَّا أنها قررت التخلي عنه لتحصل تيرنر على مكان تقطن فيه أثناء نزاعها هي وجوناس على حضانة طفليهما، خاصة وأنها كانت تقيم في أحد فنادق المدينة المزدحمة.
ووفق موقع "هالو"، أشارت مصادر إلى أن صوفي انتقلت إلى مسكنها الجديد، وبدأت باستكشاف المنطقة المحيطة بالحي، حيث شوهدت وهي تغادر الشقة مع ابنتيها "إيلا"، ذات الثلاثة أعوام، و"دلفين"، البالغة من العمر عامًا واحدًا، إلى جانب رفيق مجهول.
 
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