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فن

نجمة شهيرة تخلع ملابسها أمام الحضور و السبب؟

2023-09-29 | 03:02
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نجمة شهيرة تخلع ملابسها أمام الحضور و السبب؟
نجمة شهيرة تخلع ملابسها أمام الحضور و السبب؟

أثارت المغنية راي حالة من الجدل بين الجمهور، بعد خلعها ملابسها خلال حفل كانت تحييه، وبقيت بملابسها الداخلية لتدلي ببيان قوي حول تشوه الجسم.

وفي التفاصيل، كانت المغنية البالغة من العمر 25 عامًا، على خشبة المسرح في قاعة ألبرت الملكية لتسجيل ألبوم مباشر عندما بدأت في إزالة ملابسها أثناء أداء أغنيتها الناجحة Body Dysmorphia.

وتحدثت بصراحة عن معركتها مع حالة الصحة العقلية - حيث تشعر بالقلق الشديد بشأن مظهرك - مع كلماتها الصريحة التي تتضمن سطورًا مثل "أنا جائعة جدًا، لا أستطيع النوم / لكنني أعرف إذا كنت آكل / إذن سأكون في الحمام على ركبتي."

وأمام حشد كبير، خلعت راي مشدها وسروالها وبقيت بحمالة صدر بيضاء وسروالها الداخلي، وهي تغني الكلمات العاطفية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبقيت بملابسها الداخلية لتؤدي أغنيتها التالية، Ice Cream Man، حول الاعتداء الجنسي، وقالت للجمهور: "سأخلع ملابسي في قاعة ألبرت الملكية!".

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-12569947/Raye-strips-underwear-stage-makes-powerful-statement-body-dysmorphia.html#v-573577956898063616
نجمة شهيرة تخلع ملابسها أمام الحضور و السبب؟

فن و منوعات

فن

المغنية راي

قاعة ألبرت الملكية

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