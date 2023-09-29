بالفيديو- اطفال يقتحمون مسرح نانسي عجرم خلال حفلها في القاهرة

وفي التفاصيل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لنانسي عجرم، لحظة اقتحام أطفال لحفلها على المسرح في مصر ومشاركتهم الغناء معها بطريقة عفوية
وانتشر مقطع فيديو عفوي بين نانسي عجرم وفيفي عبدو خلال حفلها في مصر، حيث وثّق أحدهم لحظة توجهها لإلقاء التحية على فيفي التي كانت بين الحضور، ورقصا معاً بانسجام على أنغام أغنيتها "ما تيجي هنا".
وظهرت فيفي في أحد المقاطع وهي تأخذ الميكروفون بشكل مفاجئ من نانسي، لتبدأ بإطلاق الزغاريد بصوت مرتفع، وسط حشد كبير من الجمهور.
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