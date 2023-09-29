تامر حسني يعتذر من عروس في حفل زفافها بسبب العريس .. اليكم ما حصل

ومازح تانر العريس في الفيديو اذطلب منه الغناء معه، الا انه ولعدما بدا واضحا ان صوت العريس لا يصلح للغناء، مازحه تامر وسط ضحكات الحضور.

وكتب تامر في تعليقه على الفيديو: "لازم تكملوا الفيديو للآخر، حبيبي وعِشرة العمر هاني باشا العريس الجميل وعروسته القمر... بعتذرلك يا عروسة إني خليته يغني كنت متخيله إنسان زيينا متخيلتش عمري أبداً إن صاحب عمري يطلع إلين فضائي (كائن فضائي) بالنسبة للي عملته فيه في الآخر معلش كنت جاي من الچيم وفي تمرينه معملتهاش فعملتها بالعريس، حبيبي يا هاني يا أغلى هاني ربنا يكرمك أنت ومراتك ويسعدكم، وعقبال الجميع".