هاني شاكر عن الذكاء الاصطناعي: في حاجات مش مقبولة

وأكد هاني شاكر أن برأيه الذكاء الاصطناعي يروج للمخاطر غير المتنبئة التي تترتب على هذه الطريقة الفنية. وقال: "الذكاء الاصطناعي في رأيي الشخصي سلاح ذو حدين، و 3 حدود مش حدين كمان، ومخاطرة كبيرة ومش كل الأصوات اللي بتسمعها بالذكاء الاصطناعي تحس إنك مصدّقها، في حاجات مش مقبولة ومش مستصاغة".

وفي سياق مشابه، انتقد هاني شاكر أيضا استخدام التكنولوجيا لإعادة إحياء أصوات فنانين كبار مثل "كوكب الشرق" أم كلثوم بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأكد على أهمية الأصالة والتقاليد الفنية، حيث أشار قائلاً: لما سمعت مقطع أم كلثوم لأ مش هي... وفي فنانين تانية اتعملهم شغل بالذكاء ممكن تصدّقهم، ودي مخاطرة غير محسوبة، والأصل والحقيقة همّا الأهم".