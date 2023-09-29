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فن

مشاهد مؤثرة من تشييع نجاح سلام إلى مثواها الأخير ومعين شريف أول المعزين

2023-09-29 | 07:45
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مشاهد مؤثرة من تشييع نجاح سلام إلى مثواها الأخير ومعين شريف أول المعزين
مشاهد مؤثرة من تشييع نجاح سلام إلى مثواها الأخير ومعين شريف أول المعزين

لا يزال خبر وفاة الفنانة اللبنانية نجاح محي الدين سلام، يتصدر الترند عبر وسال التواصل الاجتماعي، والتي اشتهرت بأغنياتها "ميّل يا غزيّل" و"برهوم حاكيني" وغيرها من الاغاني التي لاقت نجاحا كبيرا ولا زال الجمهور يرددها حتى اليوم.

وتواجد موقع "الفن" في مراسم تشييع الفنانة الراحلة نجاح سلام ، وجرت مراسم التشييع في مسجد الخاشقجي، ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة في بيروت.

وحضر عدد من الممثلين والفنانين مراسم التشييع بينهم الفنان معين شريف، ونقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي بالاضافة الى الممثلين سعد حمدان وعاطف العلم وعدد من افراد العائلة ومحبي الفنانة الراحلة.

 
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مشاهد مؤثرة من تشييع نجاح سلام إلى مثواها الأخير ومعين شريف أول المعزين

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نجاح سلام

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