مشاهد مؤثرة من تشييع نجاح سلام إلى مثواها الأخير ومعين شريف أول المعزين

وتواجد موقع "الفن" في مراسم تشييع الفنانة الراحلة نجاح سلام ، وجرت مراسم التشييع في مسجد الخاشقجي، ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة في بيروت.

وحضر عدد من الممثلين والفنانين مراسم التشييع بينهم الفنان معين شريف، ونقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي بالاضافة الى الممثلين سعد حمدان وعاطف العلم وعدد من افراد العائلة ومحبي الفنانة الراحلة.