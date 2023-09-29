رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الفخمة

احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، بعيد ميلادها الـ42، مؤكدة أن العمر مجرد "رقم" بالنسبة إليها، ولا يؤثر على شخصيتها وحياتها، لطالما تتمتع بروح الشباب.



ووثقت الشربيني عبر حسابها على "إنستغرام" صوراً من أجواء الاحتفال، حيث ظهرت وهي تحمل قالب حلوى مزين بصور عديدة لها، وعلقت بالقول: النهاردة أنا تميت 42 سنة، وعايزة أشكر أهلي وأصحابي وكل الناس اللي افتكرتني وعيدت عليا في عيد ميلادي.

ووجهت الشربيني رسالة شكر لجمهورها، واصفة حبهم لها "بالنعمة" التي رزقها بها الله، إضافة إلى أن وجودهم بمثابة "الهدية" بالنسبة لها.