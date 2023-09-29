رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الفخمة

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A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny)
A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny)
هنّأت الفنانة اللبنانية اليسا الكاتب الفرنسي اللبناني أمين معلوف بعد انتخابه أميناً دائماً للأكاديميّة الفرنسية.
اتهم المغني المصري سعد الصغير طليقته الراقصة برلنتي عامر بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الشهيرة في الهرم.
ظهر الفنان المصري أحمد عز الى جانب نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وذلك في في الإعلان الرسمي لموسم الرياض 2024، المقرر انطلاقه في الشهر المقبل، تحت شعار "توقع أي شيء ".