كاريس بشار ترد لأول مرة على سلاف فواخرجي بعد تصريح الاخيرة حول خلافهما في حفل زفافها

ردت الممثلة السورية كاريس بشار لأول مرة على سؤال حول خلافها مع زميلتها الممثلة سلاف فواخرجي بعد ان كانت قد صرحت الاخيرة متهمة كاريس بـ "تخريب" حفل زفافها من الممثل السوري وائل رمضان على حد تعبيرها.



