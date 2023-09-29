الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

كاريس بشار ترد لأول مرة على سلاف فواخرجي بعد تصريح الاخيرة حول خلافهما في حفل زفافها

2023-09-29 | 10:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كاريس بشار ترد لأول مرة على سلاف فواخرجي بعد تصريح الاخيرة حول خلافهما في حفل زفافها
كاريس بشار ترد لأول مرة على سلاف فواخرجي بعد تصريح الاخيرة حول خلافهما في حفل زفافها

ردت الممثلة السورية كاريس بشار لأول مرة على سؤال حول خلافها مع زميلتها الممثلة سلاف فواخرجي بعد ان كانت قد صرحت الاخيرة متهمة كاريس بـ "تخريب" حفل زفافها من الممثل السوري وائل رمضان على حد تعبيرها.

وفي سؤال وجهه احد الصحافيين لـ كاريس على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية حول خلافها مع سلاف، وان كانتا لا تزالان متخاصمتان، اجابت كاريس بأنه ليس هناك أي خلاف بينهما.

وأضافت كاريس: "بحس هلأ مو وقت هالسؤال، نحنا هلأ بمناسبة أهم من هالسؤال ينسأل."

 

مقالات ذات صلة
كاريس بشار ترد لأول مرة على سلاف فواخرجي بعد تصريح الاخيرة حول خلافهما في حفل زفافها

فن و منوعات

فن

كاريش بشار

سلاف فواخرجي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
داليا البحيري تحذر جمهورها من هذا الأمر
تايلور سويفت تدعم صوفي تيرنر وسط معركة حضانة ابنتيها

اقرأ ايضا في فن

وفاة مفاجئة لـ احمد العدل ابن الفنان الراحل سامي العدل
Play
05:26

وفاة مفاجئة لـ احمد العدل ابن الفنان الراحل سامي العدل

توفي أحمد العدل ، ابن الفنان الراحل سامي العدل بشكل مفاجئ اليوم.

05:26

وفاة مفاجئة لـ احمد العدل ابن الفنان الراحل سامي العدل

توفي أحمد العدل ، ابن الفنان الراحل سامي العدل بشكل مفاجئ اليوم.

جيني اسبر عضور لجنة تحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون
04:59

جيني اسبر عضور لجنة تحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون

أعلنت الممثلة السورية جيني إسبر انها ستشارك كعضو لجنة تحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون Miss Universe،بنسخته الـ 71 التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة.

04:59

جيني اسبر عضور لجنة تحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون

أعلنت الممثلة السورية جيني إسبر انها ستشارك كعضو لجنة تحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون Miss Universe،بنسخته الـ 71 التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة.

فرقة مياس تبهر العالم خلال عرضها في الحلقة الاخيرة من America’s Got Talent 2023
04:48

فرقة مياس تبهر العالم خلال عرضها في الحلقة الاخيرة من America’s Got Talent 2023

ابهرت فرقة "ميّاس" اللبنانية العالمية الجمهور مرة جديدة بعرضها الاخير في الحلقة الأخيرة من برنامج "America's Got Talent" ، الذي حلت ضيفة شرف عليه لهذا العام بعدما حصدت اللقب العام الماضي.

04:48

فرقة مياس تبهر العالم خلال عرضها في الحلقة الاخيرة من America’s Got Talent 2023

ابهرت فرقة "ميّاس" اللبنانية العالمية الجمهور مرة جديدة بعرضها الاخير في الحلقة الأخيرة من برنامج "America's Got Talent" ، الذي حلت ضيفة شرف عليه لهذا العام بعدما حصدت اللقب العام الماضي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023