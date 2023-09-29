كاريس بشار ترد لأول مرة على سلاف فواخرجي بعد تصريح الاخيرة حول خلافهما في حفل زفافها
ردت الممثلة السورية كاريس بشار لأول مرة على سؤال حول خلافها مع زميلتها الممثلة سلاف فواخرجي بعد ان كانت قد صرحت الاخيرة متهمة كاريس بـ "تخريب" حفل زفافها من الممثل السوري وائل رمضان على حد تعبيرها.
وفي سؤال وجهه احد الصحافيين لـ كاريس على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية حول خلافها مع سلاف، وان كانتا لا تزالان متخاصمتان، اجابت كاريس بأنه ليس هناك أي خلاف بينهما.
وأضافت كاريس: "بحس هلأ مو وقت هالسؤال، نحنا هلأ بمناسبة أهم من هالسؤال ينسأل."