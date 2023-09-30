جويل ماردينيان تعلق لأول مرة على اخبار خيانة زوجها لها مع امراة شقراء

وبعد ان قامت جويل بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها ونشرت تدوينات تعبّر عن قوتها وصلابتها، كما نشرت صورة سوداء عبرت فيها عن ان اسعد يوم في حياتها تحول الى اسوء يوم في حياتها، خرجت جويل لأول مرة عن صمتها لتوضح حقيقة ما حصل معها.

وخلال بث مباشر، نفت جويل تلك الشائعات وأكدت أنها تعيش خلافًا عاديًا مع زوجها وأنه لم يحدث طلاق أو خيانة، كما سخرت من الشائعات وأشارت إلى أنها لم تزر سان تروبي هذا العام، كما انها لا تعتمد ماديًا على زوجها وأنها ليست ضعيفة الشخصية، لذا فلن تتقبل البقاء معه في حال خانها.

وقالت جويل انها قامت أيضًا بحذف الصور مع زوجها للتخلص من "النحس" الذي يرافقهما عند نشر صورهما معًا.