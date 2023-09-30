انغام تتوقف عن الغناء خلال حفلها في الكويت بسبب ما فعله ابنها: سأتركه لكم وأنتم تصرفوا معه

وفور رؤيته، توقفت انغام عن الغناء وقدمته للجمهور: "عبدالرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية، كان لازم يعني يجي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي ده، مبروك عليكم وعلي، ويتربى في عزكم".
وتابعت: "علموه اللهجة لازم يتكلم كويتي، ودي مسؤوليتكم بقى، سوف أتركه لكم وأنتم تصرفوا معه".
لحظة دخول عبدالرحمن ابن أنغام للمسرح ❤️#انغام_في_الكويت pic.twitter.com/R50aNvQnZw
— 𝐺𝑜𝑟𝑔𝘦𝑜𝑢𝑠 𝐴𝑛𝑔ℎ𝑎𝑚 (@GorgeousAngham) September 29, 2023
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