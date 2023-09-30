فرقة مياس تبهر العالم خلال عرضها في الحلقة الاخيرة من America’s Got Talent 2023

وقدمت الفرقة عملها المصور الاول الذي حمل اسم "حرة"، والتي حملت رسائل وطنية عدة إذ جسّدت فيها الفرقة تمثال "الشهداء" في بيروت، في صرخة فنية متجدّدة للصمود وعدم استسلام اللبنانيين أمام الظروف الصعبة التي مرّ ولا يزال يمرّ بها لبنان، كما جسدت طائر الفينيق.

View this post on Instagram

A post shared by America's Got Talent - AGT (@agt)



