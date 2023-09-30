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فن

فرقة مياس تبهر العالم خلال عرضها في الحلقة الاخيرة من America’s Got Talent 2023

2023-09-30 | 04:48
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فرقة مياس تبهر العالم خلال عرضها في الحلقة الاخيرة من America’s Got Talent 2023
فرقة مياس تبهر العالم خلال عرضها في الحلقة الاخيرة من America’s Got Talent 2023

ابهرت فرقة "ميّاس" اللبنانية العالمية الجمهور مرة جديدة بعرضها الاخير في الحلقة الأخيرة من برنامج "America's Got Talent" ، الذي حلت ضيفة شرف عليه لهذا العام بعدما حصدت اللقب العام الماضي.

وقدمت الفرقة عملها المصور الاول الذي حمل اسم "حرة"، والتي حملت رسائل وطنية عدة إذ جسّدت فيها الفرقة تمثال "الشهداء" في بيروت، في صرخة فنية متجدّدة للصمود وعدم استسلام اللبنانيين أمام الظروف الصعبة التي مرّ ولا يزال يمرّ بها لبنان، كما جسدت طائر الفينيق.

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