وفاة مفاجئة لـ احمد العدل ابن الفنان الراحل سامي العدل

وأعلنت رشا سامي العدل، شقيقة الراحل، وفاة احمد من خلال منشور عبر فايسبوك جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل، برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

الخبر جاء صادما على الكثيرين ، اذ ان احمد لم يكن يعاني من اي امراض مزمنة، حسبما افادت مواقع اخبارية محلية.

وفور اعلان الخبر، انهالات التعليقات على منشور رشا، اذ عزاها رواد مواقع التواصل الاجتماعي داعين لها بالصبر والسلوان.