انفصال فارس كرم عن زوجته.. تفاصيل خلافهما تخرج الى العلن

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A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
شنّت الاعلامية الكويتية مي العيدان، هجوماً شديد اللهجة على الفنانة المصرية أنغام بعد حفلها في الكويت، حيث حرصت خلاله على تعريف الحاضرين بإبنها الاصغر عبد الرحمن، من طليقها الكويتي.
كُرم الفنان المصري محمد رمضان، في الدورة الـ 14 من مهرجان الفضائيات العربية، الذي أقيم في القاهرة بمشاركة عشرات نجوم الفن والمشاهير، حيث أعرب عن سعادته في هذا التكريم.
أعلن الممثل المصري توفيق عبد الحميد، اعتزاله التمثيل نهائيا، لافتا إلى أن قراره جاء بسبب مروره بظروف صحية تمنعه من قبول الأعمال التي تعرض عليه.