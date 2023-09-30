انفصال فارس كرم عن زوجته.. تفاصيل خلافهما تخرج الى العلن

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المتخصصة الاخبار الفنية واخبار المشاهير، صورة على حسابها عبر انستغرام، تظهر فارس كرم وزوجته، وارفقتها بتعليق كشفت من خلاله سبب الانفصال، اذ كتبت: "وقع خلاف بين النجم اللبناني فارس كرم وزوجته السيدة هبة عزيز، ما ادى الى انفصال الثنائي والبدء بمعاملات الطلاق رسميا"، مضيفة: "علما ان السيدة هبة عزيز تسكن في نفس المبنى الذي شيده الفنان اللبناني فارس كرم، ولكن في طابق وقسم آخر".وتابعت شربليتا كلامها بالقول: "اما عن اسباب الانفصال فهي كثيرة، ومنها الاختلاف في وجهات النظر والتراكمات التي كانت تحصل بين الثنائي، من بينها رغبة الفنان اللبناني فارس كرم في تكبير اسرته وانجاب المزيد من الاولاد، بالمقابل رفض طليقته لهذا الامر".