كاظم الساهر يستذكر كريم العراقي بتأثر خلال حفله في السويد

احيا الفنان العراقي كاظم الساهر، أمس، حفلا غنائيا مميزا في ستوكهولوم بالسويد، حضره عدد كبير من جمهور ومحبي كاظم الذين حضروا من مختلف المناطق ليستمعوا مع فنانهم المفضل بأجمل اغنياته الحماسية الرومنسية.



وقدم كاظم في الحفل باقة من اجمل الاغنيات التي اشتهر بها وحفظها الجمهور عن ظهر قلب، وراح يرددها معه في الحفل وسط تفاعل كبير معبرين عن حبهم لـ كاظم وسعادتهم بلقائه ومشاركته اجمل الاوقات.

اللافت هو ما حصل خلال الحفل، حيث عم كاظم الساهر عن التوقف عن الغناء ليستذكر صديقه الشاعر العراقي الراحل كريم العراقي الذي رحل عن عالمنا منذ فترة، مقدما لروحية التحية ومستذكراً رفيق مشواره الفني.

وفي التفاصيل، بعد أن بدأ كاظم بغناء قصيدة "كثر الحديت" وهي من كلمات الشاعر كريم العراقي، وحين وصوله الى جملة "هي أجمل من شعر كريم"، أوقف كاظم الغناء، وقدّم تحية لروح صديقه الراحل، وقال أمام الجمهور: "لا شيء أجمل من شعر كريم.. الله يرحمه، أتذكر خلال كتابته لهذه الجملة (هي أجمل من شعر كريم) قوله إنها كانت على سبيل المزاح، فقلت له حينها والله لأغنيلك إياها".

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حزنهم لرحيل كريم العراقي، كما اثنوا على وفاء كاظم الساهر لصديقه وشريك نجاحاته.