فنان لبناني شهير يتعرض لحادث احتراق على المسرح.. اليكم وضعه الصحي

وفي التفاصيل، وأثناء تقديم هادي أغنية "تعلى وتتعمر يا دار" بحماس كبير، اشتعلت خلفه الألعاب النارية ضمن عرض خاص في الحفل، حيث كان هادي ضو يتوسط المسرح ويعود بخطواته الى الوراء ليصطدم بالألعاب النارية التي كانت موجّهة بشكل خاطئ نحوه.وقد انتشر مقطع فيديو يوثق ما حصل، حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مبديين تعاطفهم مع هادي ومتمنيين له الصحة وان لا يكون قد اصيب بأي ضرر.وبحسب مصادر مقربة من هادي ضو، فنتيجة هذا الحادث أصيب هادي بحروق طفيفة في وجهه وشعره وجزء من ثيابه، الا انه سرعان ما تدارك الأمر مع الفرقة الموسيقية الذين حاولوا انقاذه واسعافه بسرعة.