الموت يغيب نجم "ليالي الحلمية" محمد فريد

وكتب عضو مجلس نقابة الممثلين، الفنان إيهاب فهمي، على حسابه عبر "فيسبوك": "الأستاذ الغالي محمد فريد في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".هذا وقد عانى الفنان الراحل من محنة مرضية صعبة في أيامه الأخيرة، دفعت ابنته ناهد لمناشدة محبيه للدعاء له، حيث ذكرت الاخيرة في تصريحات لصحف محلية أن والدها خضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية فور وصوله إلى المستشفى، وتبين أنه يُعاني من نقص حاد في الهيموجلوبين، لذا تقرر نقله إلى الرعاية المركزية لضرورة نقل دم له ووضعه تحت الملاحظة.كما أعلنت ابنة الراحل منذ ثلاثة أيام، على حسابها عبر فيسبوك، تعرض والدها لأزمة صحية، اذ كتبت: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبى بالشفاء العاجل"، مضيفة: "اللهم لّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".