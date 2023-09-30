توفيق عبد الحميد يعتزل التمثيل ويكشف سبب هذا القرار

وكتب عبد الحميد على حسابه عبر "فيسبوك": "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل ولذلك أعلن اعتزالي".هذا وقد تعرض الممثل توفيق عبد الحميد لوعكة صحية بعد إصابته في الفترة الأخيرة بانزلاق غضروفي أدى إلى خضوعه لجلسات العلاج الطبيعي.وفي وقت سابق، كشف توفيق عبد الحميد نيته اعتزال التمثيل، بعد انتهائه من تصوير مسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، حيث كتب على "فيسبوك": "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، مضيفا: "قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به، وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام".