هذا ما قاله محمد رمضان عن تشبيهه بـ "نيمار" خلال تواجده في السعودية

وعلى هامش المهرجان، علّق محمد رمضان على تشبيهه باللاعب البرازيلي، نجم نادي الهلال السعودي نيمار جونيور، بعد أن تابع مباراة فريقي النصر والأهلي من مدرجات الملعب، حيث قال في حديث لـ"فوشيا": "التشبيه ضحّكني جدًا، وسعيد بما حققته المملكة العربية السعودية على المستوى الكروي، وفخورون بها لأن نجاحها يمثلنا جميعًا".هذا وكانت صفحة أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مقطع فيديو لـ"رمضان" وهو يتابع مباراة النصر والأهلي في ملعب الملك فهد الدولي، حيث ظهر مرتديًا نظارات شمسية سوداء، وقد صبغ شعره باللون الأشقر، ما جعل الصفحة تعتقد أنه نيمار، وكتبت في تعليقها: "نيمار في الملعب لمشاهدة كريستيانو رونالدو".