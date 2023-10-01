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فن

رقصة ميريام فارس على مسرح دبي تثير الجدل

2023-10-01 | 03:33
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رقصة ميريام فارس على مسرح دبي تثير الجدل
رقصة ميريام فارس على مسرح دبي تثير الجدل

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلا غنائيا في دبي، وشاركت مع متابعيها عبر انستغرام لقطات من الحفل.

واستوقف الجمهور مقطع فيديو نشرته ميريام عبر انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص على المسرح، بطريقة اعتبرها الجمهور غريبة وغير عادية، ما اثار الجدل وعرضها لكثير من الانتقادات، في حين دافع عنها البعض الآخر معتبرين ان الرقصة جزء من العرض.

واختارت ميريام لهذه الحفلة جمبسوت باللون الأسود كناية عن كورسيه في المنطقة العلوية.

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فن و منوعات

فن

ميريام فارس

myriam Fares

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