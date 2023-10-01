رقصة ميريام فارس على مسرح دبي تثير الجدل

واستوقف الجمهور مقطع فيديو نشرته ميريام عبر انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص على المسرح، بطريقة اعتبرها الجمهور غريبة وغير عادية، ما اثار الجدل وعرضها لكثير من الانتقادات، في حين دافع عنها البعض الآخر معتبرين ان الرقصة جزء من العرض.
واختارت ميريام لهذه الحفلة جمبسوت باللون الأسود كناية عن كورسيه في المنطقة العلوية.
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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
فجع الوسط الفني السوري والعربي، بوفاة الكاتب والشاعر والسيناريست السوري خالد خليفة، عن عمر ناهز 59 عاما، حيث أعلنت هذا الخبر المحزن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع.
علقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأول مرة على الجدل الذي اثارته بعد ان قارنت نفسها بالسيدة فيروز، خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2023.
فاجأ الفنان المصري توفيق عبد الحميد جمهوره باعلانه اعتزاله التمثيل نهائيا.