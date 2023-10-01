رقصة ميريام فارس على مسرح دبي تثير الجدل

واستوقف الجمهور مقطع فيديو نشرته ميريام عبر انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص على المسرح، بطريقة اعتبرها الجمهور غريبة وغير عادية، ما اثار الجدل وعرضها لكثير من الانتقادات، في حين دافع عنها البعض الآخر معتبرين ان الرقصة جزء من العرض.

واختارت ميريام لهذه الحفلة جمبسوت باللون الأسود كناية عن كورسيه في المنطقة العلوية.