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فن

اول تعليق لـ ميريام فارس بعد الهجوم عليها بسبب مقارنة نفسها بالسيدة فيروز

2023-10-01 | 04:04
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اول تعليق لـ ميريام فارس بعد الهجوم عليها بسبب مقارنة نفسها بالسيدة فيروز
اول تعليق لـ ميريام فارس بعد الهجوم عليها بسبب مقارنة نفسها بالسيدة فيروز

علقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأول مرة على الجدل الذي اثارته بعد ان قارنت نفسها بالسيدة فيروز، خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2023.

وأوضحت ميريام فارس أنها لا تستطيع أن تصف سعادتها بالتكريم خاصة أنه جاء من بلدها قائلة: "التكريم حلو كتير، خاصة عندما يكون من وطنك الذي قدم التقدير لتعبك لسنوات طويلة، وشكراً لكل واحد كتب كلمة حلوة".

وقالت ميريام فارس متعجبة من هذا النقد: "في حد بيشيه حاله بالسيدة فيروز؟!"، معتبرة أن البعض يحاول الاصطياد في الماء العكرة حتى يوجهوا لها الانتقادات.

وأضافت الفنانة اللبنانية: "فيه ناس تتبع سياسة خالف تعرف، وينتظروا الإنسان الناجح ليأخذوا من نجاحه إذا ما وجدوا شيئاً ينتقدونه يقومون بتحريف كلامه ليوجهوا له النقد"، مؤكدة أنها لا تهتم بهذه الشخصيات في حياتها المهنية ولا الشخصية ولا من الممكن أن يؤثروا عليها.

وكانت ميريام قالت خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز الموريكس دور: "بتمني أن يكون مكتوب أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية من الجيل الجديد لان سبقتني السيدة فيروز اللي صوتها واصل لكل العالم".

 

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