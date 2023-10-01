وفاة خالد خليفة والنجوم ينعونه بتأثر: راح بكير وترك غصة

فجع الوسط الفني السوري والعربي، بوفاة الكاتب والشاعر والسيناريست السوري خالد خليفة، عن عمر ناهز 59 عاما، حيث أعلنت هذا الخبر المحزن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع.



وبعد انتشار الخبر، حرص عدد كبير من نجوم سوريا على التعبير عن حزنهم الشديد لرحيل هذا الفنان الذي لا يتكرر، بحسب قولهم، إذ نعاه عدد كبير من الفنانين على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزهم الممثلة السورية أمل عرفة التي نشرت على حسابها عبر فيسبوك صورة للراحل وأرفقتها بالتعليق التالي: "الكاتب والسيناريست والروائي خالد خليفة.. حقاً الموت عمل شاق ويومي ومر برحيل من هم مثلك.. خسارة .. الرحمة لروحك والراحة الأبدية .. الله يرحمك".

بدورها، الممثلة السورية كندا علوش، علقت على صورة نشرتها للراحل على حسابها عبر تويتر، بالقول: "متل ماكان لطيف وودود ومحب كمان موته هيك كان.. بسيط متله .. كإنه كان مقرر انه مايتعب حدا ولا يحمل حدا همه.. راح بلطف بدون مرض وتعب راح بسلاسة بابتسامة ومحبة.. راح بكير وترك غصة وألم بس ترك ذكرى حلوة لكل أصحابه وإرث كبير لقراءه ومحبيه رحيله خسارة كبيرة".