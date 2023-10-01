تحية من وائل كفوري لـ جورج وسوف خلال حفله في كندا

وقدم وائل في الحفل باقة من اجمل اغنياته الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الحماسية والرومنسية، فأشعل من خلالها الاجواء وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي راح يردد كلمات اغنياته بحماس شديد، معبرا عن حبه الكبير لـ وائل وسعادته بهذا الحفل الذي جمعهم به بعد طول انتظار.وفي مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، ظهر وائل كفوري وهو يقدم اغنية "كلام الناس" لـ سلطان الطرب جورج وسوف بطريقته المميزة، معبرا عن حبه الكبير للاخير، وسط تفاعل لا يصدق من قبل الجمهور الحاضر في الصالة، الذي راح يردد مع وائل كلمات الاغنية، لينهي وائل الاغنية بتحية من القلب الى جورج وسوف، قائلا: "هيدي تحية لـ ابو وديع حبيب قلبي".