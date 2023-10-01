مذيعة معروفة تدخل في حالة غيبوبة تامة واصدقاؤها يطلبون الدعاء لها

ورغم محاولات الأطباء، إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم أي علاج نظرًا لتقدم المرض في حالتها.

من جهتها، نقلت الإعلامية المصرية دينا يحيى تفاصيل حالة سارة حسن الصحية عبر حسابها على فيسبوك وطلبت من متابعيها الدعاء لها. وبالرغم من حصول المنشور على تفاعل كبير وجذب الأنظار إلى وضع حسن، إلا أنها قررت حذف المنشور بعد ساعات.

دينا يحيى كتبت في منشورها: "الزميلة والصديقة المذيعة الجميلة سارة حسن النهارده يكون بقالها 3 شهور في غيبوبة تامة بعد إصابتها بسرطان المخ".

تابعت دينا يحيى: "للأسف عجز الأطباء عن العلاج وسارة دلوقتي بين إيدين ربنا مش محتاجة غير الدعاء، سارة محتاجة دعوات كتير مننا، ادعوا لها كتير النهارده ( الدعاء يرد القدر) وعلى أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب وتفوق سارة وتتعافى وترجع بصحتها مرة تانية اللهم آمين".