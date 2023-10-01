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فن

هجوم حاد على عمرو دياب بعد ما قيل عن استخفافه بحادثة الحمدانية

2023-10-01 | 08:18
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هجوم حاد على عمرو دياب بعد ما قيل عن استخفافه بحادثة الحمدانية
هجوم حاد على عمرو دياب بعد ما قيل عن استخفافه بحادثة الحمدانية

تعرَّض الفنان المصري عمرو دياب، لحملة انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه استخفافا منه بحادثة حريق حفل زفاف الحمدانية في العراق، وذلك خلال إحيائه حفلاً جماهيريًا ضخمًا في واحة إيلة بمدينة العقبة الأردنية.

وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لـ عمرو دياب، يطلب فيه من منظمي الحفل إيقاف فقرة الألعاب النارية، حيث قال ممازحًا: "فوق وتحت يعني، إحنا مش ناقصين.. إلغوها أحسن".
من هنا، أشار المتابعون إلى أن عمرو دياب عنى بكلامه عدم تكرار فاجعة العراق، لا سيما أن سبب اندلاع النيران في قاعة حفل الزفاف، أرجع لاستخدام الألعاب النارية، مُشيرين إلى أن نبرة الفنان المصري في الكلام كانت أقرب إلى السخرية، معربين عن استيائهم لتجاهله تعزية الضحايا.
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فن و منوعات

فن

عمرو دياب

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