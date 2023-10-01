هجوم حاد على عمرو دياب بعد ما قيل عن استخفافه بحادثة الحمدانية

ولو يا فنان يا كبير#عمرو_دياب بحفلته الاخيرة

هالقد الاستهانة ب مصاب الشعب في #العراق pic.twitter.com/KefUpRWVlI — Shّam | شَــاٰمْ (@El6sham) September 30, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لـ عمرو دياب، يطلب فيه من منظمي الحفل إيقاف فقرة الألعاب النارية، حيث قال ممازحًا: "فوق وتحت يعني، إحنا مش ناقصين.. إلغوها أحسن".من هنا، أشار المتابعون إلى أن عمرو دياب عنى بكلامه عدم تكرار فاجعة العراق، لا سيما أن سبب اندلاع النيران في قاعة حفل الزفاف، أرجع لاستخدام الألعاب النارية، مُشيرين إلى أن نبرة الفنان المصري في الكلام كانت أقرب إلى السخرية، معربين عن استيائهم لتجاهله تعزية الضحايا.