ممثلة سورية تثير الجدل بتصريحاتها عن الخيانة الزوجية.. اليكم ما قالته

أثارت الممثلة السورية عبير شمس الدين، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها التي وُصفت بـ الجريئة عن الساحة الفنية وكذلك عن حياتها الشخصية، بما في ذلك الخيانة الزوجية والإنتحار.



وفي التفاصيل، أكدت عبير شمس الدين تعرضها للخيانة من زوجها السابق، حيث قال إنها علمت من أحد الأشخاص ولكنها لم تتمكن من التأكد لذلك لم تنفصل عنه، لافتة إلى أنها تقبلت وقوع الخيانة الزوجية من قبل الرجل وسامحته على ذلك، مضيفة: "أبرر له بسبب ضعفه أمام المغريات ووجود فراغ عاطفي لديه".

من جهة أخرى، أشارت عبير شمس الدين إلى أنها تعرضت للعنف والضرب من قبل أحد الرجال، لكنها لم تذكر اسمه، لافتة إلى أنها ترفض ذلك بشكل تام، وهذا ما دفعها حينها للدفاع عن نفسها وضربه، نافية بالمقابل شائعة محاولة الانتحار التي طالتها في وقت سابق، حيث أكدت ان إيمانها الشديد بالله تعالى.

