بعد انقطاع 11 عاماً.. تعاون جديد بين كارمن سليمان وعمرو مصطفى

وفي التفاصيل، قالت كارمن: "تعتبر العلاقة مع عمرو كانت مقطوعة شوية.. مكناش بنتكلم خالص.. بس أغنية روقاني تقريبًا مش أول أغنية مع عمرو مصطفى، تعتبر التانية أو التالتة، ودول كانوا في احتفالات وطنية، بس مبعتبرهمش أغاني تمثلني لوحدي.. فكنت بقول إن ديه أول أغنية ليا أنا وعمرو، كأغنية ليا أنا وتخصني".وتابعت: "الموضوع أخد وقت طويل على ما نفذناه، والحمد لله إن ده حصل عمومًا وأكيد له وقت، ومبسوطة بيها ويارب تعجب الناس، وفعلًا كانت الأغنية ببلاش".هذا وكانت كارمن سليمان قد طرحت مؤخرًا أغنية "روقاني" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وقد نجحت الاغنية في تصدر تريند يوتيوب.