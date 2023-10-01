محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد إبنه علي: يا حبيب أبوك

وأظهر الفيديو مجموعة لقطات لـ محمد رمضان مع نجله في أكثر من مناسبة، كما ظهر علي مع جده في إحدى اللقطات، حيث علق رمضان على الفيديو قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب أبوك.. زي النهاردة من عشر سنين ربنا رزقني بالولد، علي محمد رمضان".هذا وكان محمد رمضان احتفل منذ أيام بعيد ميلاد ابنته الكبرى حنين، حيث نشر مجموعة صور جمعته بها، وجسّدت فيها كل مراحل عمرها، بداية من سنّ الطفولة وحتى المراهقة، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها، وعلّق عليها برسالة خاصة وجّهها لها، اذ قال: "زي النهاردة ربنا رزقني بأول بنت حنين محمد رمضان... كل عيد ميلاد وأنتي أجمل البنات".