محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد إبنه علي: يا حبيب أبوك

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
فجعت عروس الحمدانية، حنين، بوفاة والدها متأثرا بإصابته خلال حفل زفافها بعد اندلاع حريق في القاعة التي اقيم فيها الزفاف، والذي أسفر عن وفاة وإصابة المئات بعدما اشتعلت القاعة بأكملها بسبب الألعاب النارية.
كشف موقع "هولا"، عن تبرّع نجم فريق إنتر ميامي، ليونيل ميسي، بقميصه لجمعية "سيلينا غوميز" للصحة النفسية، من خلال عرضه ضمن مزاد علنيّ.
أكد الفنان التركي أوزجان دينيز Özcan Deniz، شائعات حمل زوجته عارضة الأزياء الإيرانية سمر دادغار بطفله الثاني، وذلك بعد مرور أقل من عام على زواجهما.