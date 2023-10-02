سلمى و مها المصري تعلنان وفاة 7 من افراد عائلتهما: أوجعتم قلوبنا

ونعت سلمى المصري الراحل وعائلته بنشرها " صورتين عبر موقع فايسبوك، ظهر فيهما ابن شقيقتها الراحل فتح الله بن منصف بن طاهر وعائلته، وارفقتها بتعليق حزين جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما اعطى ولله ما أخذ ولا راد لقضاء الله، الله يرحمكم ياغوالي يافتح الله يابن الغالية واحفادها الغاليين وفاتكم أوجعت قلوبنا، يا روحي ياسوسن الله يصبر قلبك وينزل السكينة والرضى عليك ياعمري وعلى قلب ابوهم".

من جهتها، نشرت مها المصري تعليقا عبر انستغرام، اعلنت من خلاله عبر انستغرامن جاء فيه:

عن وفاة ابن شقيقتها، اذ كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخد وكل شيء بقضاء، أبن أختي وزوجتو وأولادو الخمسة فقدناهم بإعصار درنة، الله يرحمكم يا حبايب قلبي ويجعل مأواكم الفردوس الأعلى من الجنة".

وتابعت مها: "الله يصبر قلبك ياحبيبتي انتي وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة، الله يبرد قلبك وينزل عليكي السكينة والرضا بقضاء الله مصابنا واحد ياحبيبتي ونحتسبهم من الشهداء".